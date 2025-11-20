Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа

Российские компании и отдельные отрасли выплачивают сотрудникам надбавки за многолетний стаж, и получить такие деньги могут работники, отдавшие профессии около 25 лет. Об этом рассказала агентству «Прайм» заместитель председателя совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз» Анастасия Горелкина.

Источник: Life.ru

Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями. Государственные надбавки действуют для пожарных, спасателей, работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданской авиации. Чтобы их получить, нужно подать документы в Социальный фонд. Корпоративные же доплаты назначаются компаниями самостоятельно: сотрудник подтверждает стаж трудовой книжкой, справками и документами о квалификации, а дальше кадровые службы тщательно проверяют каждый период работы.

Отраслевой подход тоже играет свою роль — например, в промышленности или авиации учитываются только те должности, которые прописаны в корпоративных перечнях. В некоторых организациях стаж проверяют буквально по каждой позиции, чтобы избежать ошибок. Размер выплат устанавливают индивидуально: где-то дают фиксированную сумму, где-то рассчитывают коэффициенты исходя из оклада, условий труда и уровня ответственности. Поэтому суммы могут отличаться даже у работников одной отрасли.

Ранее Life.ru писал, что в России рассматривают новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который позволит гражданам получать дополнительную выплату к пенсии за долгий стаж. Инициативу уже обсуждают, её шансы на одобрение достаточно высоки. По оценке экспертов, внедрение может занять от нескольких месяцев до года.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.