Юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа

Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями. Государственные надбавки действуют для пожарных, спасателей, работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданской авиации. Чтобы их получить, нужно подать документы в Социальный фонд. Корпоративные же доплаты назначаются компаниями самостоятельно: сотрудник подтверждает стаж трудовой книжкой, справками и документами о квалификации, а дальше кадровые службы тщательно проверяют каждый период работы.