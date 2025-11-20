Юрист раскрыла, в каких профессиях и отраслях назначают доплату за 25 лет стажа

Подобные выплаты используются как инструмент поощрения лояльности и удержания кадров — особенно если работа связана с высокой нагрузкой и особенными условиями. Государственные надбавки действуют для пожарных, спасателей, работников угольной промышленности и членов лётных экипажей гражданской авиации. Чтобы их получить, нужно подать документы в Социальный фонд. Корпоративные же доплаты назначаются компаниями самостоятельно: сотрудник подтверждает стаж трудовой книжкой, справками и документами о квалификации, а дальше кадровые службы тщательно проверяют каждый период работы.
Отраслевой подход тоже играет свою роль — например, в промышленности или авиации учитываются только те должности, которые прописаны в корпоративных перечнях. В некоторых организациях стаж проверяют буквально по каждой позиции, чтобы избежать ошибок. Размер выплат устанавливают индивидуально: где-то дают фиксированную сумму, где-то рассчитывают коэффициенты исходя из оклада, условий труда и уровня ответственности. Поэтому суммы могут отличаться даже у работников одной отрасли.
Ранее Life.ru писал, что в России рассматривают новый статус «Ветеран трудовой деятельности», который позволит гражданам получать дополнительную выплату к пенсии за долгий стаж. Инициативу уже обсуждают, её шансы на одобрение достаточно высоки. По оценке экспертов, внедрение может занять от нескольких месяцев до года.
