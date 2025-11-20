ЧП с вагонами-цистернами на Урале внесло коррективы в работу железной дороги: подробности

Итогом возгорания на перегоне Шамары — Кордон стала задержка 10 пассажирских поездов — теперь движение осуществляется по измененному маршруту. Об этом в Telegram-канале в дочерней компании РЖД «Федеральная пассажирская компания».
«Движение поездов на перегоне Шамары — Кордон организованно измененным маршрутом. На текущий момент в пути следования задерживаются 10 пассажирских поездов», — говорится в сообщении.
Это поезда № 92 Москва — Северобайкальск, № 70 Москва — Чита, № 146 Санкт-Петербург — Челябинск, № 10 Москва — Владивосток, № 14 Санкт-Петербург — Новокузнецк, № 78 Москва — Абакан, № 72 Санкт-Петербург — Екатеринбург, № 9 Владивосток — Москва, № 73 Тюмень — Санкт-Петербург и № 69 Чита — Москва.
Составы проезжают через станции Чусовская, Нижний Тагил с выходом на основной маршрут по станциям Екатеринбург и Пермь соответственно. Пассажиры получают всю необходимую помощь и содействие. В вагонах поддерживается комфортная температура.
ЧП, напомним, произошло вечером 19 ноября на границе Свердловской области и Пермского края. Здесь на железнодорожном перегоне загорелись две цистерны в составе грузового поезда. В результате движение на участке железной дороги ограничили,
Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, оперативно начавшие проверку по факту возгорания сообщили, что в загоревшихся цистернах был газовый конденсат. Предварительной причиной ЧП назван обрыв высоковольтного кабеля.
Спустя шесть с половиной часов с начала ЧП открытое горение цистерн было ликвидировано. Как сообщили в Департаменте информационной политики региона, площадь возгорания достигла одной тысячи квадратных метров.
Кроме того, в Сети появилось видео мощного пожара. На кадрах видно, что некоторые цистерны опрокинуло. Они оказались полностью охвачены огнем. Ряд СМИ указывали на то, что в них могли перевозить горючие материалы, такие как мазут.
Специалисты Роспотребнадзора Первоуральска заявили, что будут проверять качество воздуха из-за ЧП с вагонами-цистернами около поселка Шамары. Специалисты лаборатории проведут необходимые замеры. Санврачи попросили уральцев не выходить на улицу по возможности. Также не следует открывать окна и двери.