В Омске начались всероссийские соревнования по фигурному катанию

19 ноября на омской «G-Drive Арене» стартовали всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках (0+). Программу открыли юниоры. В первый день номера представили спортивные и танцевальные пары. Об этом рассказали в минспорта региона.
Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области.
«Сегодня мы довольны собой, все получилось, публика тепло нас приняла, и мы в первую очередь стараемся доставить удовольствие зрителям. На разминке мы даже заметили, что кто-то нам специально помахал, конечно, это заряжает», — поделились Елизавета Малеина и Матвей Самохин, которые стали лидерами стартового проката ритм-танца.
Второе место заняли Таисия Шептилина и Дмитрий Пекин, а третье — Милана Жабина и Вениамин Башуров.
В соревновании спортивных пар победу в короткой программе одержали Таисия Гусева и Даниил Овчинников. Серебро у Альбины Камалдиновой и Степана Маришина, бронза — у Арины Парсеговой и Матвея Богданова.
Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области.
«Прокатом своим в целом довольны, но можно и лучше, всегда есть над чем работать. Так много людей, увидели это еще на прокатах танцев. И нас публика тепло приняла. Вообще сразу были довольны, что едем в Омск, потому что здесь такая большая и красивая арена, люди всегда отлично поддерживают», — рассказали Таисия и Даниил.
21 ноября юноши представят свои произвольные программы. За ходом турнира можно следить онлайн или лично на арене, вход для зрителей бесплатный.
Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области.
«Гран-при России — Сердце Сибири» состоится в G-Drive Арене 22 и 23 ноября и соберет главных спортивных звезд нашей страны. Например, на лед выйдут действующие чемпионы страны Владислав Дикиджи, Анастасия Мишина и Александр Галлямов", — добавили в министерстве спорта.
Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области.
