В президентском дворце на Мадагаскаре нашли 300-килограммовый изумруд

Полковник Микаэль Рандрианирина, новый глава государства, лично осмотрел находку и заявил о возможной продаже камня для пополнения казны и финансирования социальных программ. Власти планируют провести техническую и финансовую экспертизу для определения стоимости камня на международном рынке.
Напомним, с конца сентября на острове проходят массовые протесты, вызванные проблемами с электричеством и водоснабжением. Бывший президент Андри Радзуэлина, назвавший протесты попыткой переворота, покинул страну при посредничестве Франции. Протестующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.
