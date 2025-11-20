Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В президентском дворце на Мадагаскаре нашли 300-килограммовый изумруд

Новые власти Мадагаскара обнаружили в президентском дворце в Антанариву драгоценный камень весом 300 килограммов. По информации газеты Madagascar Tribune, министр горнодобывающей промышленности Карл Андриампарани сообщил, что речь идёт об изумрудоносной породе, которая хранилась в секретной комнате с 2009 года.

Источник: Life.ru

Полковник Микаэль Рандрианирина, новый глава государства, лично осмотрел находку и заявил о возможной продаже камня для пополнения казны и финансирования социальных программ. Власти планируют провести техническую и финансовую экспертизу для определения стоимости камня на международном рынке.

Напомним, с конца сентября на острове проходят массовые протесты, вызванные проблемами с электричеством и водоснабжением. Бывший президент Андри Радзуэлина, назвавший протесты попыткой переворота, покинул страну при посредничестве Франции. Протестующие добиваются улучшения условий жизни, прекращения перебоев в подаче воды и электричества, а также выступают с требованием смены кабинета министров.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мадагаскар: остров, известный лемурами и переворотами
Четвертый по величине остров планеты, Мадагаскар — отдельный мир с уникальной фауной и необычной политической ситуацией. В материале рассказываем, что это за страна, где она на карте, какова ее история и текущее положение.
Читать дальше