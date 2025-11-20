Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин намерен завести уголовные дела на шестерых судей

В СК просят разрешить возбудить уголовные дела против шести судей.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР России Александр Бастрыкин запросил разрешить возбудить дела против шести судей. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей России.

«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — сказано в сообщении. В рамках предстоящего заседания ВККС звучат фамилии Воитлев, Петрова, Темботов, Тарасов, Голикова, Круглов и Козлов.

Так, ВККС рассмотрит ходатайства о возбуждении уголовных дел против шести судей из разных регионов РФ, включая действующих и находящихся в отставке. Отдельно на заседании будет решаться вопрос о санкции на арест бывшего председателя Юргомышского районного суда Курганской области Валерия Козлова. В случае с ним будет рассмотрен вопрос о даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, ВККС может прекратить отставку судьи Александра Чернова — председателя Краснодарского краевого суда, который пребывает на Кипре. Об этом сообщают информированные источники, добавив, что представитель судьи уже получил уведомление о заседании.

По заявлению прокуратуры, бывший глава Краснодарского краевого суда Чернов оказал содействие в назначении Виктора Момотова на должность судьи ВС. Это заявление прозвучало в суде, где рассматривается иск об изъятии в государственную казну активов на 9 млрд руб., предположительно связанных с Момотовым, в том числе сети отелей Marton.

Также уточняется, что председатель ВС Игорь Краснов, по данным источников, лично посетит ближайшее заседание ВККС. Напомним, он возглавил судебную систему в сентябре, сменив кресло генпрокурора. Краснов также известен своей бескомпромиссной антикоррупционной позицией.

Ранее глава СКР Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение дела о взятках против курского судьи Ольги Петровой.

Напомним, что в сентябре Виктор Момотов был освобожден от должностей председателя Совета судей и судьи ВС РФ на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше