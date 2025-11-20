Бастрыкин намерен завести уголовные дела на шестерых судей

Так, ВККС рассмотрит ходатайства о возбуждении уголовных дел против шести судей из разных регионов РФ, включая действующих и находящихся в отставке. Отдельно на заседании будет решаться вопрос о санкции на арест бывшего председателя Юргомышского районного суда Курганской области Валерия Козлова. В случае с ним будет рассмотрен вопрос о даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.