Бастрыкин намерен завести уголовные дела на шестерых судей

Глава СКР России Александр Бастрыкин запросил разрешить возбудить дела против шести судей. Об этом сообщает Высшая квалификационная коллегия судей России.
«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — сказано в сообщении. В рамках предстоящего заседания ВККС звучат фамилии Воитлев, Петрова, Темботов, Тарасов, Голикова, Круглов и Козлов.
Так, ВККС рассмотрит ходатайства о возбуждении уголовных дел против шести судей из разных регионов РФ, включая действующих и находящихся в отставке. Отдельно на заседании будет решаться вопрос о санкции на арест бывшего председателя Юргомышского районного суда Курганской области Валерия Козлова. В случае с ним будет рассмотрен вопрос о даче согласия на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, ВККС может прекратить отставку судьи Александра Чернова — председателя Краснодарского краевого суда, который пребывает на Кипре. Об этом сообщают информированные источники, добавив, что представитель судьи уже получил уведомление о заседании.
По заявлению прокуратуры, бывший глава Краснодарского краевого суда Чернов оказал содействие в назначении Виктора Момотова на должность судьи ВС. Это заявление прозвучало в суде, где рассматривается иск об изъятии в государственную казну активов на 9 млрд руб., предположительно связанных с Момотовым, в том числе сети отелей Marton.
Также уточняется, что председатель ВС Игорь Краснов, по данным источников, лично посетит ближайшее заседание ВККС. Напомним, он возглавил судебную систему в сентябре, сменив кресло генпрокурора. Краснов также известен своей бескомпромиссной антикоррупционной позицией.
Ранее глава СКР Бастрыкин запросил разрешение на возбуждение дела о взятках против курского судьи Ольги Петровой.
Напомним, что в сентябре Виктор Момотов был освобожден от должностей председателя Совета судей и судьи ВС РФ на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей.