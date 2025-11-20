В Боготольской школе открыли памятные стенды героям СВО

Оба были награждены орденом Мужества посмертно. На церемонии присутствовал глава Боготольского муниципального округа Александр Байков.
Он отметил, что сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу защитников являются важной частью работы школы и семьи. По его словам, такие инициативы помогают формировать ответственное отношение к истории и усиливают внимание к личностным примерам.
Байков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и подчеркнул, что память о каждом из них должна быть сохранена.