В Боготольской школе открыли памятные стенды героям СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В школе № 3 имени Героя Советского Союза Николая Шикунова в Боготольском округе открыли два памятных стенда, посвящённых участникам специальной военной операции Илье Кирдяшеву и Дмитрию Александрову.

Источник: НИА Красноярск

Оба были награждены орденом Мужества посмертно. На церемонии присутствовал глава Боготольского муниципального округа Александр Байков.

Он отметил, что сохранение исторической памяти и воспитание уважения к подвигу защитников являются важной частью работы школы и семьи. По его словам, такие инициативы помогают формировать ответственное отношение к истории и усиливают внимание к личностным примерам.

Байков выразил соболезнования семьям погибших военнослужащих и подчеркнул, что память о каждом из них должна быть сохранена.