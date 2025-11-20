Бывшего главу одной из фирм в ФРГ обвинили в нарушении санкций против РФ

Немецкие правоохранительные органы задержали бывшего главу одной из фирм в ФРГ, подозревая его в якобы нарушении санкционного режима против России, сообщили прокуратура и таможенное управление города Штутгарта.
55-летний мужчина проживает в районе Тюбингена (федеральная земля Баден-Вюртемберг). По информации правоохранительных органов, с октября 2023 по декабрь 2024 года подозреваемый поставил в Россию пять станков, получив за них примерно €1,7 млн.
Утверждается, что оборудование доставлялось в РФ через третьи страны. В рамках указанного расследования были проведены обыски в Дуйсбурге, Тюбингене, Людвигсбурге, Кальве и Бёблингене.
Суд наложил арест на имущество в размере €1,5 млн. Фигуранта дела, который имеет паспорта ФРГ и Афганистана, поместили в следственный изолятор.
Напомним, в июле 2024 года суд в Штутгарте вынес приговор мужчине с гражданством России и Германии за поставки электроники в Россию якобы в нарушение санкционного режима. Его осудили на 6 лет и 9 месяцев тюремного заключения.