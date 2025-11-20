Красноярцы смогут обменять транспортные карты на «Тройку» только с 25 ноября

В Минтрансе края рассказали, что перенос даты связан с необходимостью дополнительной технической подготовки к запуску новой билетной системы в Красноярском крае.
С этого дня держатели транспортных карт смогут обратиться в пункты обслуживания «Красноярскавтотранс» для перевода остатка средств и активации новой карты. Средства будут перенесены в течение трёх рабочих дней.
Также в ведомстве отметили, что социальные карты менять не требуется — они останутся действительными. До 1 декабря пополнение социальных карт более чем на один расчетный период приостановлено. В общественном транспорте сохраняется возможность оплатить проезд наличными средствами, банковской картой и с помощью QR-кода.
Напомним, что новая билетная система «СберТройка» запустится в регионе с 1 декабря 2025 года.