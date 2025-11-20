Красноярцы смогут обменять транспортные карты на «Тройку» только с 25 ноября

Также в ведомстве отметили, что социальные карты менять не требуется — они останутся действительными. До 1 декабря пополнение социальных карт более чем на один расчетный период приостановлено. В общественном транспорте сохраняется возможность оплатить проезд наличными средствами, банковской картой и с помощью QR-кода.