Генменеджер «Авангарда» оценил адаптацию Потуральски в КХЛ

«Потуральски — большой мастер своего дела. Несмотря на то, что в АХЛ он играл в более медленном темпе, здесь, в КХЛ, ему пришлось адаптироваться. Однако он не пропадает на льду — борется, активно участвует в единоборствах. Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это ожидали. В АХЛ у него был такой опыт, и мы это понимали», — сказал Сопин.