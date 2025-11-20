Генменеджер «Авангарда» оценил адаптацию Потуральски в КХЛ

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин рассказал о текущем уровне игры нападающего Эндрю Потуральски в сезоне 2025/26. Он отметил, что хотя форвард еще не достиг уровня доминирования, который продемонстрировали игроки, такие как Корбэн Найт или Уилл О’Делл, в своей новой команде его игра все же впечатляет.
«Потуральски — большой мастер своего дела. Несмотря на то, что в АХЛ он играл в более медленном темпе, здесь, в КХЛ, ему пришлось адаптироваться. Однако он не пропадает на льду — борется, активно участвует в единоборствах. Да, львиную долю очков он набирает в большинстве, но мы это ожидали. В АХЛ у него был такой опыт, и мы это понимали», — сказал Сопин.
Менеджер отметил, что для Потуральски переход в КХЛ стал новым вызовом, так как за свою карьеру в АХЛ он успел выиграть два титула, сыграть в четырех финалах, а также стать MVP сезона и плей-офф. Однако, по словам Сопина, главной трудностью для игрока стало увеличение скорости игры в КХЛ.
«Лига становится быстрее с каждым годом. Он сталкивается с определенными проблемами с темпом, но это нормальный процесс адаптации», — добавил генеральный менеджер.
Сопин подчеркнул, что на данный момент он доволен игрой Потуральски, особенно тем, что он входит в число лучших бомбардиров лиги. Однако окончательная оценка его эффективности будет сделана после плей-офф, где важно, как игрок проявит себя в решающих матчах.