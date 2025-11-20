Российские шахматистки выиграли четыре стартовых тура на командном ЧМ

Ранее Арсений Нестеров стал чемпионом России по шахматам после напряжённого суперфинала. Он набрал 6,5 очка в 11 турах и взял главный приз — свыше миллиона рублей. Сам Нестеров признался, что последняя партия против Сергея Лобанова довела его до паники, но он всё же «вытащил» сложную позицию.