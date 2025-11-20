Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

День для Стрельцов будет полон желания действовать, но звезды советуют не спешить. В первой половине дня лучше побыть наедине с собой, так как это время лучше подходит для размышлений. Ближе к вечеру можно будет проявить активность, но не стоит ожидать больших результатов, поскольку могут возникнуть преграды.