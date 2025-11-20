Ричмонд
Красноярский БК «Енисей» уступил казанскому УНИКСу

Казанский УНИКС одержал победу над красноярским «Енисеем».

Источник: Комсомольская правда

19 ноября красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в гостях уступил казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 88:74 (23:19, 20:13, 20:22, 25:20).

Самым результативным игроком в нашей команде стал Данило Тасич — на его счету 16 очков. Таким образом, сейчас сибиряки занимают восьмое место в турнирной таблице, а коллектив из Татарстана — первое.

— У УНИКСа очень сильный состав, в команде много игроков, способных эффективно играть под кольцом и надежно защищаться, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».

Уже 23 ноября красноярцы на своем паркете сыграют против «Автодора».