Красноярский БК «Енисей» уступил казанскому УНИКСу

19 ноября красноярский баскетбольный клуб «Енисей» в гостях уступил казанскому УНИКСу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 88:74 (23:19, 20:13, 20:22, 25:20).
Самым результативным игроком в нашей команде стал Данило Тасич — на его счету 16 очков. Таким образом, сейчас сибиряки занимают восьмое место в турнирной таблице, а коллектив из Татарстана — первое.
— У УНИКСа очень сильный состав, в команде много игроков, способных эффективно играть под кольцом и надежно защищаться, — сказал после матча Йовица Арсич, главный тренер БК «Енисей».
Уже 23 ноября красноярцы на своем паркете сыграют против «Автодора».