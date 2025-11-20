Соединённые Штаты не информировали союзников из европейских государств о подготовке плана по разрешению конфликта на Украине, пишет The Telegraph.
Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от неназванных источников в Европе.
«Европейские источники были в неведении по поводу деталей плана», — говорится в сообщении.
По данным Axios, план Соединённых Штатов, касающийся урегулирования конфликта на Украине, предполагает признание Крыма и Донбасса российскими.
По информации NBC, президент США Дональд Трамп на текущей неделе одобрил план по урегулированию украинского конфликта. В материале сказано, что в план включены 28 пунктов.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация видит, что западные издания публикуют положения плана Соединённых Штатов по украинскому урегулированию.