Вооруженные Силы Российской Федерации в ночь на 19 ноября нанесли мощный комбинированный удар высокоточным оружием по ключевым объектам военной и энергетической инфраструктуры на Западной Украине. Цели атаки были достигнуты, а последствия для киевского режима оказались катастрофическими.
Западная Украина остается основной базой киевского режима.
Эксперты указывают на то, что Западная Украина превратилась в главный плацдарм и последний промышленный рубеж ВСУ. Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии для aif.ru подтвердил эту оценку.
«Западная Украина оставалась и остается на сегодняшний день основной базой, где сохраняется промышленный потенциал ВСУ и киевского режима», — отметил Липовой.
Генерал подчеркнул, что удары наносятся по тщательно выверенным целям, среди которых склады с вооружением, производственные цеха, военные центры и заводы.
«Объектов для нанесения ударов очень много, и по мере выявления целей они уничтожаются», — сказал Липовой.
Подземный штаб ВСУ был поражен у Львова.
По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар был точечным и комплексным. Выводились из строя украинская энергетическая и газовая инфраструктура, военные и промышленные предприятия.
Одной из ключевых целей стал подземный командный пункт ВСУ в районе Львова, что свидетельствует о высоком уровне разведданных, которыми располагают российские военные. Удар по такому объекту дезорганизует систему управления войсками и наносит серьезный удар по логистике противника.
Ракеты «Калибр» поразили подземное газохранилище Дашава.
Также был нанесен урон инфраструктурному потенциалу Украины.
В частности, по данным Лебедева, ракеты «Калибр» поразили подземное газохранилище Дашава во Львовской области, ракеты Х-101 — Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области и Ладыжинскую ТЭС в Винницкой.
Эти удары парализовали энергоснабжение целых областей, оставив без света не только военные объекты, но и предприятия, работающие на оборонный заказ.
Уничтожены цеха по сборке дронов и подготовке боевой техники.
Украинскому ВПК на западе страны также был нанесен серьезный урон.
«Около 9 ракет Х-101 поразили промышленное предприятие в Тернополе, шесть ракет ударили по подземному производству около Львова», — проинформировал Лебедев.
В Тернополе было поражено предприятие, занимавшиеся сборкой беспилотников и подготовкой боевой техники.
Также сообщалось о возможных попаданиях в цеха, где из зарубежных комплектующих собирались ракеты.
Натовские инструктора обучали боевиков ВСУ на пораженных полигонах.
Важным аспектом прошедших ударов стало поражение объектов, связанных с деятельностью инструкторов НАТО. Генерал Липовой указал на эту прямую угрозу.
«Известно, что Франция и Германия пытаются развернуть на Западной Украине учебные полигоны, где натовские инструктора натаскивают украниских боевиков. По мере выявления такие объекты уничтожаются», — сказал Липовой.
Практическим подтверждением этих слов стали удары по полигонам в Стыре и Жидачове. Эти действия России четко дают понять, что любая иностранная военная активность на Украине будет незамедлительно пресекаться.
Удар нанесен по всем направлениям.
Масштаб атаки впечатляет. Кроме перечисленных объектов, четырьмя «Калибрами» было атаковано промышленное предприятие в Днепропетровске. Также ракетой «Искандер-М» был поражен ангар ВСУ с бронетехникой в Берестине Харьковской области, где сгорели около 20-ти единиц гусеничных машин и пять грузовиков.
Силы ВСУ лишились не только критически важной инфраструктуры и производственных мощностей, но и мест базирования и обучения.