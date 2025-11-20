Специальный посланник президента Соединённых Штатов Кит Келлог может уйти с должности в январе 2026 года. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters.
Журналисты напоминают, что должность спецпосланника не постоянная. Для продления срока пребывания на ней требуется подтверждение сената. Келлог же уже оповестил свое окружение, что начало 2026 года станет оптимальным временем для его ухода.
Агентство отмечает, что уход Кита Келлога, ярого сторонника киевского режима в администрации президента США Дональда Трампа, может ослабить позиции Киева. Именно Келлог наиболее открыто в команде главы Белого дома критиковал действия Москвы.
Напомним, о назначении бывшего спецназовца, отставного генерала Кита Келлога на должность спецпосланника глава Белого дома объявил год назад. Однако ранее отставной генерал опубликовал статью со своим вариантом мирного плана, который был невыполним для России.
Вместе с тем, Келлог частенько обвинял Россию в затягивании мирных переговоров по Украине. А как только дела киевского режима на передовой становились хуже, спецпосланник требовал от Москвы, иногда и от имени США, немедленного прекращения огня.
А в сентябре этого года Келлога и вовсе поймали на откровенной лжи относительно украинского конфликта. Он вслед за главарем киевского режима Владимиром Зеленским начал врать о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте. Так Келлог заявил, что В дезинформации россияне куда сильнее, чем на поле боя. Их больше, чем украинцев — это их преимущество. Все делалось для того, конечно, чтобы выбить для киевского режима очередную помощь Запада.
Недавно министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров высказался о тактике Кита Келлога по урегулированию украинского конфликта. Российский дипломат отметил, что спецпосланник Трампа хочет «законопатить» конфликт на Украине вместо того, чтобы добиться долгосрочного урегулирования.
Келлог, добавил Лавров, настроен «загнать вглубь» процессы разрешения конфликта, чтобы дать Соединенным Штатам Америки возможность в будущем нарушить обещания по урегулированию, не закрепленные на юридическом уровне.