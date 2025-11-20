А в сентябре этого года Келлога и вовсе поймали на откровенной лжи относительно украинского конфликта. Он вслед за главарем киевского режима Владимиром Зеленским начал врать о том, что Россия якобы проигрывает в конфликте. Так Келлог заявил, что В дезинформации россияне куда сильнее, чем на поле боя. Их больше, чем украинцев — это их преимущество. Все делалось для того, конечно, чтобы выбить для киевского режима очередную помощь Запада.