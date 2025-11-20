В Омске музей имени Врубеля закрывает один из залов

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля сообщил о закрытии одного из залов. С 18 ноября до 8 февраля будет закрыт в связи реэкспозицией зал выставки «Сибирь. Искусство XX—XXI вв. еков». Об этом сообщается на официальной странице в группе музея во «ВКонтакте».