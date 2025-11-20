В Омске музей имени Врубеля закрывает один из залов

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля сообщил о закрытии одного из залов. С 18 ноября до 8 февраля будет закрыт в связи реэкспозицией зал выставки «Сибирь. Искусство
Второй зал выставки работает в обычном режиме — с 10 до 19 часов, кроме понедельника.
Ранее мы писали, что в октябре этого года суд обязал региональную власть в течение года восстановить историческую подземную галерею в здании Музея. Галерея находится в аварийном состоянии. Несмотря на охранные обязательства, реставрация помещений не проводилась.