В Омске музей имени Врубеля закрывает один из залов

До февраля посетители не смогут посетить одно из помещений культурного учреждения.

Источник: Аргументы и факты

Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля сообщил о закрытии одного из залов. С 18 ноября до 8 февраля будет закрыт в связи реэкспозицией зал выставки «Сибирь. Искусство XX—XXI вв.еков». Об этом сообщается на официальной странице в группе музея во «ВКонтакте».

Второй зал выставки работает в обычном режиме — с 10 до 19 часов, кроме понедельника.

Ранее мы писали, что в октябре этого года суд обязал региональную власть в течение года восстановить историческую подземную галерею в здании Музея. Галерея находится в аварийном состоянии. Несмотря на охранные обязательства, реставрация помещений не проводилась.