Фигуристы академии Плющенко задержались из-за тумана перед Гран-при в Омске

Команда сначала не смогла вовремя вылететь из Москвы, а затем из-за тумана не приземлилась в Омске.

Источник: Om1 Омск

Фигуристы академии Евгения Плющенко столкнулись с рядом трудностей на пути в Омск перед стартом пятого этапа Гран-при России, который пройдёт с 20 по 23 ноября.

По информации РТ на русском, сначала команда не смогла вовремя вылететь из Москвы из-за введённых в аэропортах ограничений. Самолёт отправился только в ночь на 19 ноября. А по прилёту в Омск оказалось, что сесть в местном аэропорту борт не может из-за сильного тумана.

Самолёт перенаправили в Тюмень. Уже оттуда фигуристы добирались до Омска, где начинают готовиться к предстоящим соревнованиям.