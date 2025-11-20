Эксперт объяснил, как распознать мошенников под видом курьеров

Ноябрь традиционно открывает сезон распродаж и предновогодние скидки. Курьеры в это время становятся частыми гостями у дверей: мы заказываем подарки, технику, одежду, косметику — и одновременно получаем десятки уведомлений о доставках. Именно этим пользуются мошенники. Они могут воспользоваться утечками персональных данных или информацией из открытых источников, копируют тексты и сайты реальных служб доставки, а потом звонят или пишут от имени маркетплейсов. Чем больше заказов делает человек, тем легче заставить его поверить в очередное сообщение от «курьера» или «службы доставки». В пиковые периоды активности мошенники стараются подстроиться под реальные потребности пользователей. Люди ждут доставку, а значит, не удивляются, если им звонят или присылают сообщения со ссылками. Это делает такие схемы особенно результативными.