В Омской области изъяли из оборота консервы четырех производителей

«В 2025 году на территорию Омской области поступала продукция производств ООО “Экватор” (Владимирская область), ООО “Сохраним традиции” (Калининградская область), ООО “За Родину” (Калининградская область) и ООО “Стеклянный мир” (Калининградская область), по которой ранее выданные ветеринарные сопроводительные документы были аннулированы», — указано в официальном сообщении.
Как отметили в управлении, выявить партии товаров с аннулированными документами и установить их получателей в регионе специалистам позволил мониторинг ФГИС «Меркурий».
В итоге из оборота в Омской области изъято более 1,3 тонны несоответствующей продукции, из них около 1,1 тонны возвращено поставщикам, еще порядка 0,2 тонны утилизировано.
Чтобы не допустить дальнейший оборот рыбной продукции без документов, ведомство направило 230 хозяйствующим субъектам уведомления о необходимости принятия мер. Также о выявленных фактах проинформирован региональный Роспотребнадзор.