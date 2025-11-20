В Омской области изъяли из оборота консервы четырех производителей

Специалисты омского Управления Россельхознадзора провели работу по исключению из оборота консервированной рыбной продукции без надлежащих производственных ветеринарных документов, подтверждающих происхождение, рассказали в среду, 19 ноября 2025 года, в пресс-службе ведомства. Речь идет о товаре от четырех производителей.