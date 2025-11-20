Умер Почетный гражданин Владивостока Вячеслав Мартыненко

Во Владивостоке на 73-м году жизни скончался Вячеслав Мартыненко, удостоенный звания Почетного гражданина города. Глава Владивостока Константин Шестаков и совет почетных граждан выразили глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Его профессиональный путь был неразрывно связан с развитием транспорта на Дальнем Востоке. Начав работать мастером на Дальнегорском автотранспортном предприятии, он прошел путь до руководящих должностей. В 1986 году возглавил «Приморавтотранс» — крупнейшее транспортное предприятие региона, которым руководил много лет.
За многолетний добросовестный труд Вячеслав Мартыненко был удостоен государственных и отраслевых наград, включая орден «Знак Почета», звания «Заслуженный работник автомобильного транспорта РФ» и «Почетный работник транспорта России». В 2022 году его вклад в развитие города был отмечен высшей муниципальной наградой — званием «Почетный гражданин Владивостока».
В последние годы Вячеслав Михайлович находился на заслуженном отдыхе. Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.