Умер Почетный гражданин Владивостока Вячеслав Мартыненко

Его профессиональный путь был связан с развитием транспорта.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на 73-м году жизни скончался Вячеслав Мартыненко, удостоенный звания Почетного гражданина города. Глава Владивостока Константин Шестаков и совет почетных граждан выразили глубокие соболезнования родным и близким Вячеслава Михайловича. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

Его профессиональный путь был неразрывно связан с развитием транспорта на Дальнем Востоке. Начав работать мастером на Дальнегорском автотранспортном предприятии, он прошел путь до руководящих должностей. В 1986 году возглавил «Приморавтотранс» — крупнейшее транспортное предприятие региона, которым руководил много лет.

За многолетний добросовестный труд Вячеслав Мартыненко был удостоен государственных и отраслевых наград, включая орден «Знак Почета», звания «Заслуженный работник автомобильного транспорта РФ» и «Почетный работник транспорта России». В 2022 году его вклад в развитие города был отмечен высшей муниципальной наградой — званием «Почетный гражданин Владивостока».

В последние годы Вячеслав Михайлович находился на заслуженном отдыхе. Информация о месте и времени прощания будет сообщена дополнительно.