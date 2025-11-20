Умер Почетный гражданин Владивостока Вячеслав Мартыненко

Его профессиональный путь был неразрывно связан с развитием транспорта на Дальнем Востоке. Начав работать мастером на Дальнегорском автотранспортном предприятии, он прошел путь до руководящих должностей. В 1986 году возглавил «Приморавтотранс» — крупнейшее транспортное предприятие региона, которым руководил много лет.