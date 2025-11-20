На главной площади Хабаровска собрали новогоднюю елку

Работы по монтажу елки стартовали 13 ноября, что на две недели раньше, чем в прошлом году. Елка полностью искусственная. Металлический каркас конической формы собирали несколько дней, далее на него стали монтировать зеленые ветки. Сейчас этот процесс завершается. Елка почти прибрела завершенный вид. Всего потребовалось собрать около 1,5 тысяч веток. Высота елки составляет 20 метров. Основные работы планируется завершить до 1 декабря.