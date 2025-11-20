На главной площади Хабаровска собрали новогоднюю елку

Монтаж зеленой красавицы на центральной площади краевой столицы почти завершен, остались последние штрихи. Также впереди — украшение и оформление елки и всей площади. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы по монтажу елки стартовали 13 ноября, что на две недели раньше, чем в прошлом году. Елка полностью искусственная. Металлический каркас конической формы собирали несколько дней, далее на него стали монтировать зеленые ветки. Сейчас этот процесс завершается. Елка почти прибрела завершенный вид. Всего потребовалось собрать около 1,5 тысяч веток. Высота елки составляет 20 метров. Основные работы планируется завершить до 1 декабря.
Также на площади Ленина будет сделан новогодний городок. В этот сезон он будет выполнен в соответствии с концепцией «Сделано в Хабаровском крае».