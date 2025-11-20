Владивостокский плотник получит миллион как лучший по профессии

Путь к победе был долгим и непростым. Организаторы провели более 200 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» в 73 субъектах России. За звание лучших боролись представители более тысячи компаний из 79 регионов страны. Конкурсантам предстояло не только безупречно выполнить конкурсные задания, но и отличиться от конкурентов.