Владивостокский плотник получит миллион как лучший по профессии

Федеральный этап в категории «Мастер отделочных работ» завершился накануне. Он прошёл в Уссурийске на базе Дальневосточного технического колледжа. Александр Питолин лучше всех в стране справился с конкурсными заданиями и признан сиьнейшим отделочником России.
В этом году в конкурсе приняли участие представители 79 регионов, что стало рекордом за всего 13 лет его существования. По традиции соревнование собирает сильнейших работников ключевых отраслей экономики.
Ранее Александр Питолин уже побеждал в краевом конкурсе профессионального мастерства. В 2023 году его признавали лучшим мастером гипсокартонных конструкций.
Путь к победе был долгим и непростым. Организаторы провели более 200 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» в 73 субъектах России. За звание лучших боролись представители более тысячи компаний из 79 регионов страны. Конкурсантам предстояло не только безупречно выполнить конкурсные задания, но и отличиться от конкурентов.
По традиции победителей и призёров конкурса ждут солидные призы. Победитель получит миллион рублей, участник, занявший второе место — 500 тысяч рублей, за третье — 300 тысяч рублей. Всего в этом году денежное вознаграждение получат 20 победителей и 40 призёров.
В будущем организаторы планируют расширить представительство компаний. Они также намерены позволить бизнесу самостоятельно инициировать новые направления конкурсов.