По Омску «рассадят» светодиодных снегирей

Работы должны быть завершены к 10 декабря 2025 года. Судя по всему, они являются частью новогоднего украшения Омска. Подрядчику готовы заплатить до 575 тысяч рублей. Стоит отметить, что в городе анонсирован еще один элемент новогоднего убранства со снегирями — горка на территории Омской крепости.