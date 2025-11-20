По Омску «рассадят» светодиодных снегирей

По состоянию на четверг, 20 ноября 2025 года, на портале госзакупок ведутся поиски изготовителя и поставщика светодиодных консолей в виде снегирей «в адрес» администрации города Омска.
Заявлена потребность в 25 «светящихся пташках» из монолитного поликарбоната толщиной не менее 8 миллиметров с фрезерной гравировкой с нанесением витражной полупрозрачной пленки красного цвета. Заданы также параметры по высоте и ширине изделий — 655 и 740 миллиметров соответственно.
Точное место установки консолей в документации не указано. Однако на фото в конкурсной документации фигурирует фонарная опора. Сама же конструкция представляет собой «вписанное» в круг изображение птицы, сидящей на ветке с гроздью ягод.
Работы должны быть завершены к 10 декабря 2025 года. Судя по всему, они являются частью новогоднего украшения Омска. Подрядчику готовы заплатить до 575 тысяч рублей. Стоит отметить, что в городе анонсирован еще один элемент новогоднего убранства со снегирями — горка на территории Омской крепости.