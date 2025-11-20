Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу поселка в Хабаровском крае обязали вернуть 66 тысяч рублей

Суд подтвердил решение об отставке и взыскании средств.

Источник: Комсомольская правда

В 2024 году глава поселка Софийска Верхнебуреинского района заключила муниципальные договоры подряда со своими родственниками. Речь шла о работах по осветлению придорожных полос на сумму более 66 тысяч рублей. О личной заинтересованности она не сообщила и конфликт интересов не урегулировала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

После проверки прокуратуры и правительства края чиновницу отправили в отставку. Прокурор района обратился в суд, чтобы вернуть деньги, выплаченные по контракту.

«Районный суд иск удовлетворил и взыскал 66 тысяч рублей солидарно с бывшей главы и ее родственника», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Экс-чиновница решение обжаловала. Хабаровский краевой суд рассмотрел жалобу и оставил решение первой инстанции без изменений.