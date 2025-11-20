Экс-главу поселка в Хабаровском крае обязали вернуть 66 тысяч рублей

В 2024 году глава поселка Софийска Верхнебуреинского района заключила муниципальные договоры подряда со своими родственниками. Речь шла о работах по осветлению придорожных полос на сумму более 66 тысяч рублей. О личной заинтересованности она не сообщила и конфликт интересов не урегулировала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
После проверки прокуратуры и правительства края чиновницу отправили в отставку. Прокурор района обратился в суд, чтобы вернуть деньги, выплаченные по контракту.
«Районный суд иск удовлетворил и взыскал 66 тысяч рублей солидарно с бывшей главы и ее родственника», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Экс-чиновница решение обжаловала. Хабаровский краевой суд рассмотрел жалобу и оставил решение первой инстанции без изменений.