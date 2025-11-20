В Омской области лоси начали сбрасывать рога после гона

В середине ноября в лесах Омской области у сохатых начался естественный процесс сбрасывания рогов. Это происходит каждый год после завершения гона, когда самцы использовали свое главное оружие в турнирных боях за внимание самок и установлении иерархии. Новость сообщили в БУ Омской области «Управление по охране животного мира».
Первыми лишаются своих «головных уборов» взрослые, опытные особи. Молодые животные сохраняют это украшение значительно дольше — иногда до начала февраля. Чем меньше возраст самца, тем позже происходит процесс. Смена костного покрова занимает определенное время и происходит практически безболезненно. Специальная зона рассасывания ткани ослабляет соединение нароста с черепом, что приводит к его естественному отделению.
«Это не быстрый процесс: на месте будущего сброса заранее образуется особая зона рассасывания костной ткани, которая ослабляет соединение рога с черепом», — пояснили в «Управлении по охране животного мира» со ссылкой на видеографа дикой природы Дерека Кейта Бургойна.
До весны самцы будут оставаться без рогов — менее заметными в зимний период. Новые костные образования начнут формироваться во второй половине весны и полностью вырастут к следующему брачному сезону.
Сброшенные части становятся ценным источником минералов для лесных обитателей.
