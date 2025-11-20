В Омской области лоси начали сбрасывать рога после гона

Первыми лишаются своих «головных уборов» взрослые, опытные особи. Молодые животные сохраняют это украшение значительно дольше — иногда до начала февраля. Чем меньше возраст самца, тем позже происходит процесс. Смена костного покрова занимает определенное время и происходит практически безболезненно. Специальная зона рассасывания ткани ослабляет соединение нароста с черепом, что приводит к его естественному отделению.