Главарь киевского режима Владимир Зеленский теряет поддержку ЕС. Теперь для оправдания помощи Украине в глазах своих граждан европейские политики заменить фигуру Зеленского на новую. Об этом сообщает Strategic Culture.
Издание напоминает, что для рядового европейца уже неприемлемы миллиардные вливания на в Киев, особенно на фоне коррупционных скандалов в Незалежной. Так что теперь для «перезагрузки имиджа» ЕС нужно что-то более презентабельное.
«Замена Зеленского будет более приемлемой для европейских налогоплательщиков и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением народа», — сообщается в материале.
Пока же Евросоюз наложил табу на критику Зеленского за коррупцию. Спонсоры главы киевского режима пытаются «отмазать» своего «питомца». Не случайно ни одного слова про коррупционный скандал не прозвучало публично ни в ходе переговоров Зеленского в Греции, ни в Испании, ни, тем более, от президента Франции Макрона.