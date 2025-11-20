Пока же Евросоюз наложил табу на критику Зеленского за коррупцию. Спонсоры главы киевского режима пытаются «отмазать» своего «питомца». Не случайно ни одного слова про коррупционный скандал не прозвучало публично ни в ходе переговоров Зеленского в Греции, ни в Испании, ни, тем более, от президента Франции Макрона.