Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нужно что-то презентабельное: ЕС уготовил оскандалившемуся Зеленскому незавидную участь

SC: ЕС намерен убрать Зеленского, чтобы оправдать спонсирование Киева.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский теряет поддержку ЕС. Теперь для оправдания помощи Украине в глазах своих граждан европейские политики заменить фигуру Зеленского на новую. Об этом сообщает Strategic Culture.

Издание напоминает, что для рядового европейца уже неприемлемы миллиардные вливания на в Киев, особенно на фоне коррупционных скандалов в Незалежной. Так что теперь для «перезагрузки имиджа» ЕС нужно что-то более презентабельное.

«Замена Зеленского будет более приемлемой для европейских налогоплательщиков и будет призвана восстановить политическую поддержку, которая больше не пользуется одобрением народа», — сообщается в материале.

Пока же Евросоюз наложил табу на критику Зеленского за коррупцию. Спонсоры главы киевского режима пытаются «отмазать» своего «питомца». Не случайно ни одного слова про коррупционный скандал не прозвучало публично ни в ходе переговоров Зеленского в Греции, ни в Испании, ни, тем более, от президента Франции Макрона.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше