Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поздравление Руслана Болотова с Днем работника транспорта

20 ноября в России — День работника транспорта.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Для экономики нашей страны это одна из приоритетных отраслей. От темпов ее развития зависят стабильное сообщение между городами и регионами, освоение новых территорий.

Столица Прибайкалья является крупным транспортным узлом. Иркутск объединяет Сибирь и Дальний Восток с Уралом и центральной частью России, имеет прямое сообщение с Китаем и Монголией. В городе курсирует автомобильный и городской пассажирский транспорт, действуют Восточно-Сибирская железная дорога, международный аэропорт, речное пароходство, предприятия по ремонту и обслуживанию техники.

Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Благодарю за профессионализм и мастерство, за добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и всего самого доброго!

Мэр Иркутска Руслан Болотов.