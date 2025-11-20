Поздравление Руслана Болотова с Днем работника транспорта

Для экономики нашей страны это одна из приоритетных отраслей. От темпов ее развития зависят стабильное сообщение между городами и регионами, освоение новых территорий.
Столица Прибайкалья является крупным транспортным узлом. Иркутск объединяет Сибирь и Дальний Восток с Уралом и центральной частью России, имеет прямое сообщение с Китаем и Монголией. В городе курсирует автомобильный и городской пассажирский транспорт, действуют Восточно-Сибирская железная дорога, международный аэропорт, речное пароходство, предприятия по ремонту и обслуживанию техники.
Уважаемые работники и ветераны транспортной отрасли! Благодарю за профессионализм и мастерство, за добросовестный труд. Желаю вам крепкого здоровья, удачи, благополучия и всего самого доброго!
Мэр Иркутска Руслан Болотов.