Поздравление Руслана Болотова с Днем работника транспорта

Столица Прибайкалья является крупным транспортным узлом. Иркутск объединяет Сибирь и Дальний Восток с Уралом и центральной частью России, имеет прямое сообщение с Китаем и Монголией. В городе курсирует автомобильный и городской пассажирский транспорт, действуют Восточно-Сибирская железная дорога, международный аэропорт, речное пароходство, предприятия по ремонту и обслуживанию техники.