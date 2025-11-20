Юрист Алешкин: покупательница квартиры Долиной сможет вернуть свои 112 млн

Покупательница квартиры российской певицы Ларисы Долиной — 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье, вероятно, сможет вернуть деньги после признания сделки недействительной, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Андрей Алешкин.
Напомним, Долина стала жертвой украинских мошенников в августе 2024 года. Предметом аферы оказалась квартира певицы. Долина сообщила, что пошла на сделку, так как была введена в заблуждение третьими лицами.
Теперь покупательница квартиры хочет взыскать с Долиной 112 млн рублей. 27 ноября кассационный суд рассмотрит жалобу Лурье на решение суда о признании сделки недействительной.
19 ноября Долина приехала в суд для дачи показаний в качестве потерпевшей в рамках судебного заседания по уголовному делу о мошенничестве с ее квартирой.
«Сделка двусторонняя, соответственно одна сторона платит деньги, вторая — передает собственность за эти деньги. Если такая сделка расторгается, стороны должны прийти к тому, с чего они начинали, поэтому деньги необходимо по этим договорам возвращать. И в данном случае покупателей абсолютно не интересуют, по каким мотивам была совершена сделка и кто воздействовал на продавца. Это уже его личная история. Здесь надо возбуждать уголовное дело, становиться потерпевшим, искать этих мошенников и возмещать деньги. А покупатель должен получить деньги от продавца и оставить его с уголовным делом, разбираться дальше уже с теми, кому он деньги отдал», — отметил эксперт.
Ранее юрист Алешкин сказал, почему суд по делу Долиной проходит в закрытом режиме.