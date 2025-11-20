Юрист Алешкин: покупательница квартиры Долиной сможет вернуть свои 112 млн

«Сделка двусторонняя, соответственно одна сторона платит деньги, вторая — передает собственность за эти деньги. Если такая сделка расторгается, стороны должны прийти к тому, с чего они начинали, поэтому деньги необходимо по этим договорам возвращать. И в данном случае покупателей абсолютно не интересуют, по каким мотивам была совершена сделка и кто воздействовал на продавца. Это уже его личная история. Здесь надо возбуждать уголовное дело, становиться потерпевшим, искать этих мошенников и возмещать деньги. А покупатель должен получить деньги от продавца и оставить его с уголовным делом, разбираться дальше уже с теми, кому он деньги отдал», — отметил эксперт.