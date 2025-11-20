Ричмонд
Самым благоустроенным районом Красноярска в 2025 году стал Свердловский

Впервые в истории конкурса «Самый благоустроенный район» весь пьедестал заняли районы правобережья.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Красноярска подвела итоги ежегодного конкурса «Самый благоустроенный район». В мэрии напомнили, что мероприятия проводятся с 2014 года.

Решение о победителе принимается на основе наибольшего количества призовых мест в семи номинациях: «Лучший фасад частного дома», «Лучший подъезд» и так далее. Впервые в истории конкурса весь пьедестал заняли районы правобережья.

Благодаря активным жителям победу в 2025 году одержал Свердловский район. Второе место у Ленинского, а третье — у Кировского. Кстати, с 1 ноября идет зимний этап конкурса — победителей определят уже в декабре.

Ранее мы писали, что в Красноярске объявлен конкурс на выбор подрядчика для реконструкции переулка Боготольского.