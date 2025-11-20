В Хабаровском крае готовят приключения на выходные для всей семьи

Хабаровский край предлагает жителям и гостям региона провести выходные ярко и с пользой, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Для любителей активного отдыха в субботу открыта «Джаки Северная» — сложный маршрут для опытных туристов (16+). Восхождение на хребет Джаки-Унахта-Якбыяна откроет виды на заснеженные склоны, а участники смогут снять ролик для конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» с призовым фондом 3 млн рублей.
Тех, кто хочет спрятаться от мороза, 22 ноября ждёт шоколадная фабрика «Амурский бульвар» (12+). Гости узнают историю бренда, заглянут в цех, сделают свой шоколадный шедевр и продегустируют продукцию.
Любители истории смогут бесплатно посетить Спасо-Преображенский собор (0+), где расскажут о требах, покажут храм и ответят на вопросы экскурсантов.
Для зимних развлечений 23 ноября организован тур «Петропавловка: лыжи и баня» (6+). Прогулка на лыжах по хвойному лесу длиной 4−6 км закончится отдыхом в бане на базе «Добрый Лось», а желающие познакомятся с Петропавловским женским монастырём.
Также на выходных этноцентр «СЭВЭН» (6+) приглашает на мастер-класс по изготовлению аксессуаров из рыбьей кожи. Посетители познакомятся с традиционным нанайским ремеслом и создадут оригинальные украшения своими руками.