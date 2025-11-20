В Хабаровском крае готовят приключения на выходные для всей семьи

Для любителей активного отдыха в субботу открыта «Джаки Северная» — сложный маршрут для опытных туристов (16+). Восхождение на хребет Джаки-Унахта-Якбыяна откроет виды на заснеженные склоны, а участники смогут снять ролик для конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» с призовым фондом 3 млн рублей.