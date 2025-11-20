В РПЦ призвали разрешить церквям по всей России нарушать закон о тишине

В Русской православной церкви считают необходимым разрешить всем монастырям, храмам и приходам России благовестить — звонить в колокола — в любое время суток в соответствии с литургическим кругом. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Поводом для обсуждения стали поправки, принятые в первом чтении Законодательным собранием Санкт-Петербурга. Документ позволяет религиозным организациям проводить обряды с использованием колокольного звона с 8:00 до 12:00 в выходные и праздничные дни без риска получить штраф за нарушение тишины.
Кипшидзе подчеркнул, что колокольный звон — традиционная часть христианской жизни, соответствующая духовному укладу России. Он отметил, что в ряде европейских стран подобная практика ограничивается, что, по мнению Церкви, является проявлением давления на христианские общины. Россия же, заявил представитель РПЦ, должна поддерживать традиционные ценности и не препятствовать многовековой церковной традиции.
Он отметил, что время звона фиксировано богослужебным уставом, а значит, заранее известно прихожанам и жителям. Кипшидзе выразил уверенность, что другие регионы смогут поддержать инициативу Санкт-Петербурга.
