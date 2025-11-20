В РПЦ призвали разрешить церквям по всей России нарушать закон о тишине

В Русской православной церкви считают необходимым разрешить всем монастырям, храмам и приходам России благовестить — звонить в колокола — в любое время суток в соответствии с литургическим кругом. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.