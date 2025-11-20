Ричмонд
Жительница Ачинска вернула 137 тысяч рублей за бракованное пианино

После двух ремонтов и истечения гарантийного срока магазин отказался возвращать деньги.

Жительница Ачинска смогла вернуть 137 тысяч рублей за электронное пианино, в котором обнаружился заводской брак. Женщина купила инструмент в 2022 году за 98 тысяч рублей, но уже через год у него вышла из строя педаль удлинения звука. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

После двух ремонтов и истечения гарантийного срока магазин отказался возвращать деньги. С помощью Роспотребнадзора покупательница направила претензию официальному представителю в России, приложив документы о заводском браке.

Производитель удовлетворил требования, вернув не только стоимость пианино, но и компенсировав рыночную разницу. Общая сумма возврата составила 137 тысяч рублей.