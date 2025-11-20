В Омске школу № 91 исключили из программы капремонта из-за аварийности

Вместо ремонта школы № 91, в Омске продолжается реконструкция других образовательных учреждений. Из 14 школ, включённых в программу, уже отремонтированы десять. К концу текущего года планируется завершение капремонта в школах № 56 и № 129. Ремонт в школе № 71, требующей значительных усилий из-за большого объема работ, завершится во втором квартале 2026 года.