Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске школу № 91 исключили из программы капремонта из-за аварийности

Из-за высокой аварийности здания администрация города приняла решение исключить школу № 91 из программы, а работы по другим учебным заведениям продолжаются.

Источник: Om1 Омск

Школу № 91, расположенную на улице 24-я Северная, 119, исключили из федеральной программы по капитальному ремонту. Такое решение было принято по причине высокой аварийности здания, о чем сообщила городская администрация на странице омского губернатора.

Вместо ремонта школы № 91, в Омске продолжается реконструкция других образовательных учреждений. Из 14 школ, включённых в программу, уже отремонтированы десять. К концу текущего года планируется завершение капремонта в школах № 56 и № 129. Ремонт в школе № 71, требующей значительных усилий из-за большого объема работ, завершится во втором квартале 2026 года.