В Красноярске стартовал проект «Музыкальная лаборатория»

Каждый номер был дополнен рассказом дирижёра об историческом и культурном контексте произведений, особенностях композиторского стиля и месте музыки в российской и мировой традиции. Формат позволяет молодым слушателям по-новому воспринимать классическую музыку, лучше понимать её структуру и художественный смысл.