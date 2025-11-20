В Красноярске стартовал проект «Музыкальная лаборатория»

В программе выступил Красноярский академический симфонический оркестр под управлением Владимира Ланде.
Каждый номер был дополнен рассказом дирижёра об историческом и культурном контексте произведений, особенностях композиторского стиля и месте музыки в российской и мировой традиции. Формат позволяет молодым слушателям по-новому воспринимать классическую музыку, лучше понимать её структуру и художественный смысл.
Мероприятия «Музыкальной лаборатории» планируют проводить несколько раз в год. Следующий концерт для студентов и преподавателей СФУ состоится 11 декабря в «Конгресс-холле», сообщает «Культура 24».