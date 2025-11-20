Axios: Уиткофф и Умеров достигли понимания по плану урегулирования на Украине

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров достигли «некоторого понимания» во время переговоров о плане по урегулированию украинского конфликта. Об этом в среду, 19 октября, сообщило американское издание Axios, ссылаясь на источник.
— В переговорах с Умеровым было достигнуто некоторое понимание, — сказано в статье.
Источник рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский дал Умерову полномочия для проведения переговоров, его замечания были учтены при составлении плана.
При этом встречу Стива Уиткоффа и Владимира Зеленского в Турции отменили, когда стало известно, что украинский лидер не хочет обсуждать предлагаемый США план урегулирования конфликта. Об этом 19 ноября сообщило издание Axios, ссылаясь на чиновника из США. Другой американский чиновник рассказал, что встречу отложили еще и из-за коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине.
План президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта на Украине подразумевает признание Крыма и Донбасса законной территорией России, написал портал Axios. По данным журналистов, в Херсонской и Запорожской областях нынешние линии контроля, согласно инициативе Вашингтона, в основном будут заморожены.