Сложные погодные условия ждут жителей Башкирии в ближайшие три дня

Озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, сегодня, 20 ноября, днем местами пройдет небольшой дождь со снегом, а на юге региона осадки могут усилиться. В некоторых районах возможно образование мокрого снега на проводах и ветвях деревьев, прогнозируется гололед, ледяной дождь и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный, позднее сменится на северо-западный, будет умеренной силы. Днем температура составит −1…+4, на юго-востоке — до +9 градусов.
В пятницу, 21 ноября, значительных осадков не ожидается, лишь на юге возможен небольшой дождь, ночью — со снегом. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ночью ветер будет слабым и переменчивым, днем — умеренным юго-восточным. Температура ночью: −1…-6, при прояснениях — до −7…-12. Днём воздух прогреется до −1…+4 градусов.
В субботу, 22 ноября, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на севере — до умеренных. Ночью и утром местами ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. На юго-востоке существенных осадков не предвидится. Ветер будет умеренным, южного направления. Ночная температура: 0…-5, при прояснениях — до −10. Днем — +2…+7 градусов.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.