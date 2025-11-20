Сложные погодные условия ждут жителей Башкирии в ближайшие три дня

Озвучен прогноз погоды на конец рабочей недели в Башкирии. По словам синоптиков республиканского гидрометцентра, сегодня, 20 ноября, днем местами пройдет небольшой дождь со снегом, а на юге региона осадки могут усилиться. В некоторых районах возможно образование мокрого снега на проводах и ветвях деревьев, прогнозируется гололед, ледяной дождь и гололедица на дорогах. Ветер юго-западный, позднее сменится на северо-западный, будет умеренной силы. Днем температура составит −1…+4, на юго-востоке — до +9 градусов.