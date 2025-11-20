Дополнительный предновогодний рейс запустят между Хабаровском и Сахалином

Напомним, что любители активного отдыха смогут бесплатно перевезти на самолёте спортивное снаряжение общим весом до 23 килограммов — запустил традиционную акцию «Аэрофлот», в компании сообщили, что продлится она до 15 мая 2026 года. Акция действует на собственных рейсах Аэрофлота, а также на рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.