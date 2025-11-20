Дополнительный предновогодний рейс запустят между Хабаровском и Сахалином

Авиакомпания «Аврора» выполнит дополнительный рейс, который свяжет город Хабаровск и посёлок Ноглики на Сахалине. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вылет, по просьбе жителей островного региона, запланирован на 30 декабря. Самолёт отправится по маршруту Южно-Сахалинск — Ноглики — Хабаровск и обратно.
Согласно информации из официального телеграм-канала Минтранса Сахалинской области, в ноябре, в ходе встречи с губернатором региона Валерием Лимаренко, жители Ногликов пожаловались на нехватку авиационных билетов — проездные документы были давно раскуплены, из-за чего перед праздниками люди не смогут улететь в Хабаровск или вернуться домой.
Итогом встречи стало поручение губернатора Валерия Лимаренко областному Минтрансу совместно с «Авророй» проработать вопрос об организации дополнительного рейса накануне новогодних каникул, что и было исполнено. Отметим, что пассажиры полетят на воздушном судне DHC-8−300. Его салон вмещает 50 человек. Продажа билетов уже открыта.
