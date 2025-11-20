Мэр Кудрявцев обсудил с жителями Калининки озеленение и ремонт 21 школы

Отдельный блок вопросов был посвящён развитию Пашино, в частности — строительству бассейна в посёлке. Разъяснение по этому вопросу дала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова: «Сформирован земельный участок на ул. Михаила Востокова, подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации. Мы передали техническое задание департаменту строительства и архитектуры, ждём подтверждения финансирования. Как только оно будет получено, приступим к разработке ПСД. Строительство бассейна в Пашино — это один из первоочередных проектов».