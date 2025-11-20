Мэр Кудрявцев обсудил с жителями Калининки озеленение и ремонт 21 школы

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел прямую встречу с жителями Калининского района, в ходе которой обсудил с горожанами ключевые проблемы территории. Диалог был посвящен вопросам транспортной доступности, перспективам застройки и комплексного благоустройства.
«На развитие нашего города направляются серьёзные средства. Мы максимально используем возможности бюджетов всех уровней, включаемся в реализацию национальных проектов, государственных и региональных программ. Работаем в тесном сотрудничестве с областным правительством и депутатами. Цель на ближайшие 10 лет — сформировать комфортную городскую среду с равномерно развитой социальной инфраструктурой и транспортным каркасом», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Перед открытием дискуссии градоначальник отчитался о работе муниципалитета за последние два года. Значительная часть встречи была посвящена озеленению. Как сообщил мэр, в районе проведена масштабная работа: выполнена реконструкция газонов на улице Богдана Хмельницкого, высажено свыше 800 деревьев и кустарников, а также благоустроены три зеленые зоны. Начаты работы в Сосновом бору, которые продолжаются в следующем году, и запланировано благоустройство сквера имени Дмитрия Прибаловца.
Не осталась без внимания и сфера образования. Начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев заверил, что программа капремонта школ и детских садов будет продолжена. Уже ведется подготовка документации для объектов 2027—2028 годов, а на текущий ремонт в прошлом году было направлено более 140 миллионов рублей.
«Модернизация улично-дорожной сети — это одно из ключевых направлений работы муниципалитета. Делаем упор на развитие общественного транспорта, организацию выделенных полос и транспортно-пересадочных узлов. Развиваем троллейбусную сеть. В частности, запустили троллейбус № 24 до микрорайона “Родники”. Жители позитивно оценили нововведение, мы получили много положительных отзывов. Эту работу будем продолжать», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
Также важная тема для жителей района — обеспечение детей местами в школах.
«Мы не выделяем какие-то отдельные территории, стараемся создавать новые места для школьников во всех районах города. В этом году завершили двухгодичную программу по капитальному ремонту образовательных учреждений — отремонтировали 21 школу. Две из них — в Калининском районе: школы № 78 и 126».
Острой темой обсуждения стала транспортная доступность отдаленных микрорайонов. В департаменте транспорта подтвердили большую потребность в обновлении и увеличении парка общественного транспорта для запуска новых маршрутов. Глава районной администрации Герман Шатула анонсировал, что в следующем году планируется приступить к проектированию продолжения Красного проспекта, хотя старт строительства будет зависеть от объема финансирования. Также жители подняли вопросы о возобновлении электрички до Пашино и строительстве хоккейной коробки.
Отдельный блок вопросов был посвящён развитию Пашино, в частности — строительству бассейна в посёлке. Разъяснение по этому вопросу дала заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Ксения Антонова: «Сформирован земельный участок на ул. Михаила Востокова, подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации. Мы передали техническое задание департаменту строительства и архитектуры, ждём подтверждения финансирования. Как только оно будет получено, приступим к разработке ПСД. Строительство бассейна в Пашино — это один из первоочередных проектов».
Все поступившие от горожан вопросы, на которые не хватило времени в ходе встречи, были зафиксированы и переданы в профильные департаменты для детальной проработки.