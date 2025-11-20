«Искандеры» мстят за Воронеж: военный указал на след США в ударе ATACMS

«У нас созданы войска беспилотных систем, мы, вероятно, круглосуточно мониторим территорию, прилегающую к линии боевого соприкосновения. Наши беспилотники, разведчики отслеживают появление противника. Как только ВСУ появляются, информация тут же идет на соответствующий пункт управления. У нас высокая слаженность и новые технологии», — пояснил военный эксперт.