18 ноября киевский режим предпринял попытку атаковать Воронеж с использованием ракет ATACMS. Российским силам ПВО удалось не только отразить удар, но и уничтожить американские установки MRLS, из которых производился запуск ракет по мирным объектам.
Военный эксперт Юрий Кнутов, анализируя обломки ATACMS, объяснил, как США могут быть причастны к этой атаке и как российские бойцы в считанные минуты выявляют места запусков.
«Искандеры» уничтожили пусковые установки.
Пусковые установки РСЗО MRLS, с которых велась атака на Воронеж, были обнаружены в 50 км от Чугуева в Харьковской области. Российские войска оперативно отреагировали и уничтожили установки с помощью ракетных комплексов «Искандер».
Кнутов объяснил, как удалось обнаружить местонахождение пусковых установок.
«У нас созданы войска беспилотных систем, мы, вероятно, круглосуточно мониторим территорию, прилегающую к линии боевого соприкосновения. Наши беспилотники, разведчики отслеживают появление противника. Как только ВСУ появляются, информация тут же идет на соответствующий пункт управления. У нас высокая слаженность и новые технологии», — пояснил военный эксперт.
Кнутов подчеркнул, что разведывательно-ударный комплекс сработал великолепно — две РСЗО MRLS, с помощью которых ВСУ атаковали Воронеж, были сразу же уничтожены.
Ликвидация обученных Западом боевиков ВСУ.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, удар возмездия практически сразу настиг тех, кто отвечал за запуск ракет — в результате удара «Искандера» были уничтожены два боевых расчета.
«Наши ракетчики с помощью комплекса “Искандер-М” смогли уничтожить пусковые установки, с которых осуществлялся запуск ракет ATACMS. Наш беспилотник отследил их перемещение. Два боевых расчета, состоящие каждый из пяти человек, были уничтожены. Всего ликвидировано 10 человек», — заявил Кнутов.
Эксперт подчеркнул, что уничтожен обученный личный состав, подготовка которого требует значительного времени.
Американский след в атаке на Воронеж.
Юрий Кнутов отметил, что для запуска ракет ATACMS по объектам в Воронеже требовалось полетное задание, информацию для которого ВСУ предоставляют американские специалисты.
«Появление баллистических ракет у ВСУ — это новый момент… Удар по Воронежу показывает, что США разрешили поставку ракет ATACMS с дальностью 300 км», — сказал эксперт.
Он также подчеркнул, что без участия американцев такая стрельба была бы невозможна, так как для подготовки полетного задания используются данные со спутников и цифровые 3D-карты.
«США, с одной стороны, говорят, что они за прекращение боевых действий и за проведение переговоров, а с другой — дают добро на обстрел мирных объектов в наших городах», — добавил Кнутов.
ВСУ получили около 50 ракет ATACMS.
Анализ обломков показал, что для атаки на Воронеж украинские военные использовали ракеты ATACMS модификации MGM-140E. По мнению Юрия Кнутова, в распоряжении ВСУ может быть около 50 подобных ракет, поставленных США.
«Модификация МGM-140E — это старая ракета, с дальностью 300 км. Порядка 50 таких ракет американцы могли передать Украине», — отметил эксперт.
ВСУ ждут тяжелые дни.
Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что в ответ на атаку на Воронеж российские военные будут ежедневно наносить тяжелые удары по ВСУ и вытеснять противника с территории Донбасса и других регионов.
«Исповедь противника будет тяжелой. Мы будем диктовать свои условия переговоров на фоне того, как ВСУ получат серьезное поражение… Мы будем наносить тяжелые удары по противнику. Так и будем отвечать», — подчеркнул Колесник.
Российские войска продолжат наращивать применение высокоточного оружия для поражения ключевой инфраструктуры и военных объектов на территории Украины с целью ослабить наступательный потенциал ВСУ и снизить риск повторных атак.