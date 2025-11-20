Politico: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине в октябре

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф начал работать над планом, касающимся урегулирования на Украине, в октябре, пишет Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, это произошло после встречи Уиткоффа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в США.
«Усилия посланника администрации Трампа по вопросам мира Стива Уиткоффа, который выступал в качестве переговорщика с Москвой, начались в конце прошлого месяца, когда он встретился с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Майами», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале сказано, что чиновники в ЕС и на Украине, узнав о плане, были «ошеломлены».
Напомним, по данным Axios, план, касающийся урегулирования конфликта на Украине, предполагает признание Крыма и Донбасса российскими. По информации NBC, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп одобрил этот план, в материале сказано, что в него включены 28 пунктов.