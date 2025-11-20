Ричмонд
Politico: Уиткофф начал работу над новым планом США по Украине в октябре

Чиновники в ЕС и на Украине, узнав о плане, были «ошеломлены».

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф начал работать над планом, касающимся урегулирования на Украине, в октябре, пишет Politico.

Издание ссылается на информацию, полученную от источника. По его словам, это произошло после встречи Уиткоффа с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в США.

«Усилия посланника администрации Трампа по вопросам мира Стива Уиткоффа, который выступал в качестве переговорщика с Москвой, начались в конце прошлого месяца, когда он встретился с российским спецпосланником Кириллом Дмитриевым в Майами», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале сказано, что чиновники в ЕС и на Украине, узнав о плане, были «ошеломлены».

Напомним, по данным Axios, план, касающийся урегулирования конфликта на Украине, предполагает признание Крыма и Донбасса российскими. По информации NBC, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп одобрил этот план, в материале сказано, что в него включены 28 пунктов.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше