Генменеджер «Авангарда» объяснил сокращение зарплаты Якупова

Генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин дал разъяснения по поводу сокращения зарплаты нападающего Наиля Якупова, которое вызвало широкий общественный резонанс. В интервью журналисту «Спорт-Экспресс» Алексею Шевченко, Сопин отметил, что клуб не прибегает к неофициальным методам оплаты, а решение о снижении зарплаты было принято после откровенного разговора с хоккеистом.
«У нас нет никаких “конвертов”, и мы не ведём такие практики. Мы поговорили с Наилем, объяснили ему сложившуюся ситуацию. Долгое время он был травмирован, и в этот момент нам не хватало игроков, которые могли бы помочь команде. Мы попросили его помочь клубу в улучшении состава», — рассказал Сопин.
Журналист отметил, что решение о снижении зарплаты выглядело странно и могло вызвать вопросы у фанатов. Сопин пояснил, что такие шаги игроки порой принимают, чтобы избежать возможных обменов и остаться в команде. По его словам, слухи о резком сокращении зарплаты в несколько раз не соответствуют действительности.
«Зарплата действительно снизилась, но не так сильно, как писали в некоторых источниках. Это порядка 10 миллионов», — уточнил генеральный менеджер «Авангарда».
На вопрос о том, насколько тяжелыми были такие переговоры с игроком, Сопин ответил: «Конечно, такие разговоры всегда непростые. Никто не хочет просто так отдавать деньги».