Мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет

Поклонники казахстанского певца Кайрата Нуртаса показали восхищение его мамой, Гульзирой Айдарбековой, после того как она опубликовала отрывок выступления своего сына, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В комментариях подписчики знаменитой матери отметили ее важную роль в успехе артиста:

«Труд двух человек оправдан. Гульзира, огромное спасибо, если бы не вы, всего этого бы не было. И Кайрат тоже сильный человек. С 2008 года таких исполнителей в Казахстане нет. Простота побеждает все».

Другие пользователи пожелали Гульзире всего наилучшего:

Пусть Аллах дарует счастье, защитит от бед, сохранит здоровье. Гульзира ханым, вы большая молодец, я искренне вами восхищаюсь как эталоном матери и женщины.

Ранее двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев.