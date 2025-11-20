Мама Кайрата Нуртаса восхитила Казнет

В комментариях подписчики знаменитой матери отметили ее важную роль в успехе артиста:
«Труд двух человек оправдан. Гульзира, огромное спасибо, если бы не вы, всего этого бы не было. И Кайрат тоже сильный человек. С 2008 года таких исполнителей в Казахстане нет. Простота побеждает все».
Другие пользователи пожелали Гульзире всего наилучшего:
Пусть Аллах дарует счастье, защитит от бед, сохранит здоровье. Гульзира ханым, вы большая молодец, я искренне вами восхищаюсь как эталоном матери и женщины.
Ранее двойник Кайрата Нуртаса поразил казахстанцев.