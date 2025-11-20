Семья из Хабаровска получила звание «Семья Хабаровского края»

В Хабаровске завершился конкурс «Семья Хабаровского края», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
В этом году за звание лучших боролись семь семей из семи муниципалитетов: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, Комсомольского, Николаевского и Хабаровского районов. Жюри отметило, что выбрать победителей было непросто, так как каждая семья достойна высокой оценки.
Третье место заняли Кайгородцевы из Комсомольска-на-Амуре (трое детей), второе — Ходжеры из села Ачан Амурского района (двое детей). Главный приз конкурса — звание «Семья Хабаровского края — 2025» — присвоен семье Симаковых из Хабаровска. Супруги воспитывают двоих детей, Ирина работает директором Хабаровского молодежного центра, а Дмитрий — офицер Вооруженных сил. Семья активно занимается спортом, ведёт здоровый образ жизни и участвует в муниципальных, краевых и общероссийских общественных мероприятиях.
«Мы благодарим всех участников конкурса. Они являются примером для подрастающего поколения и окружающих. Краевые власти продолжат работу по укреплению семейных ценностей и повышению значимости семьи», — отметили в главном управлении социального развития губернатора и правительства края.
Конкурс «Семья Хабаровского края» проводится ежегодно для популяризации положительного опыта семейных отношений, возрождения традиций и укрепления связей между поколениями.