Семья из Хабаровска получила звание «Семья Хабаровского края»

В этом году за звание лучших боролись семь семей из семи муниципалитетов: Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, Комсомольского, Николаевского и Хабаровского районов. Жюри отметило, что выбрать победителей было непросто, так как каждая семья достойна высокой оценки.