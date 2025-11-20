Сборная Казахстана вышла в плей-офф командного ЧМ по шахматам

Плотный график на старте (по два матча в день) вкупе с долгосрочной турнирной стратегией заставляет тренерский штаб вице-чемпионок мира во главе с Павлом Коцуром ротировать состав. Принимаются во внимание цвет фигур на различных досках, а также результаты личных партий с потенциальными соперницами. Как это было в первом туре, в противостоянии Меруерт Камалиденовой с россиянкой Александрой Горячкиной, хорошо знакомых друг другу по недавнему Кубку мира.