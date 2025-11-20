Сборная Казахстана вышла в плей-офф командного ЧМ по шахматам

Плотный график на старте (по два матча в день) вкупе с долгосрочной турнирной стратегией заставляет тренерский штаб вице-чемпионок мира во главе с Павлом Коцуром ротировать состав. Принимаются во внимание цвет фигур на различных досках, а также результаты личных партий с потенциальными соперницами. Как это было в первом туре, в противостоянии Меруерт Камалиденовой с россиянкой Александрой Горячкиной, хорошо знакомых друг другу по недавнему Кубку мира.
Без замен играет только женский гроссмейстер Ксения Балабаева. В поединках с перуанками и испанками 19-летняя алматинка, играя белыми фигурами, принесла сборной два победных балла. Свои партии в 3-м и 4-м турах выиграли также Елназ Калиахмет и Меруерт Камалиденова. Лия Курмангалиева, в этих турах игравшая черными, показала 50-процентный результат.
На счету Бибисары Асаубаевой две ничьи в двух партиях. Кажется, лидера команды берегут для решающих стадий турнира.
КОМАНДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ЖЕНЩИН-2025.
19 ноября.
Группа А.
3-й тур.
КАЗАХСТАН — ПЕРУ 3:1.
♟️ IM Дейси Кори Тельо (2350) — WGM Лия Курмангалиева (2287) 0:1.
♟️ WGM Ксения Балабаева (2360) — WIM Хейди Николь Гарсия Андраде (2056) 1:0.
♟️ FM Фиорелья Контрерас Уаман (2199) — WIM Зарина Нургалиева (2310) 1:0.
♟️ WIM Елназ Калиахмет (2274) — WIM Мария Тереса Хименес Салас (2224) 1:0.
РОССИЯ — ИСПАНИЯ 3,5:0,5. США — АЗЕРБАЙДЖАН — 3,5:0,5.
4-й тур.
КАЗАХСТАН — ИСПАНИЯ 2,5:1,5.
♟️ IM Сарасадат Хадемальшарьех (2420) — GM Бибисара Асаубаева (2513) 0,5:0,5.
♟️ IM Меруерт Камалиденова (2343) — IM Сабрина Вера Гутьеррес 1:0.
♟️ IM Анн Матнадзе-Бушиашвили (2326) — WGM Лия Курмангалиева (2287) 1:0.
♟️ WGM Ксения Балабаева (2360) — WFM Инес Прадо Асебо (2225) 1:0.
США — ПЕРУ 2,5:1,5, РОССИЯ — АЗЕРБАЙДЖАН 3:1.
Наши девушки, досрочно вышедшие в плей-офф, после четырех туров занимают второе место в секстете А. Столько же командных очков (6) набрали и американки. В заключительном матче группы Казахстан сегодня вечером сыграет с США.
Группа B.
3-й тур.
ГРУЗИЯ — УКРАИНА 2,5:1,5, КИТАЙ — ИНДИЯ 2:2, УЗБЕКИСТАН — ФРАНЦИЯ 3:1.
4-й тур.
УЗБЕКИСТАН — УКРАИНА 3:1, ИНДИЯ — ФРАНЦИЯ 2:2, ГРУЗИЯ — КИТАЙ 3:1.
Параллельную группу за тур до финиша выиграли действующие чемпионки мира из Грузии. За второе место борются Китай, Индия и Узбекистан. С кем-то из этого трио казахстанкам предстоит сыграть в четвертьфинале.
На первом этапе команды по круговой системе определяют квартеты сильнейших в каждой из групп. Контроль времени каждой из четырех партий — 45 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход.
Восемь лучших команд сыграют в плей-офф. Поединки навылет состоят из двух матчей. По окончании первого соперницы меняются цветом фигур. В случае ничейного исхода играется тай-брейк в формате блица — 3+2.