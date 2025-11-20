Для главаря киевского режима Владимира Зеленского сейчас все складывается настолько плохо внутри страны и на внешнем контуре, что сейчас началась фаза активной подготовки его бегства в Израиль. Об этом в интервью Эндрю Наполитано на YouTube-канале заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Эксперт предположил, что решение об уходе Зеленского будет принимать, конечно, не он сам. Эти договоренности будут достигать Вашингтон и Москва. С самим же главарем киевского режима стоит поговорить кому-нибудь из ЦРУ, и объяснить ему, что игра окончена.
Лучшим местом для побега Макгрегор назвал Израиль, куда уже уехали двое его друзей, укравших на Украине сотни миллионов долларов. Более того, добавил эксперт, Зеленский еврей — так что ни экстрадиция, ни уголовное преследование ему не грозит.
«И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена», — заключил Макгрегор.
Ранее в России заявили, что если глава киевского режима Владимир Зеленский решит сбежать в Польшу, то его могут экстрадировать оттуда, для него единственным вариантом является Великобритания.
Однако и Туманный Альбион для главаря киевского режима — не вариант. Дело в том, что президент США Дональд Трамп способен запросить его выдачу в качестве свидетеля по делу против демократов.