В США объяснили, зачем действительно Зеленский летал в Грецию: раскрыты детали плана побега в Израиль

Макгрегор: Во время визита Зеленского в Грецию обсуждалось его бегство в Израиль.

Источник: Комсомольская правда

Для главаря киевского режима Владимира Зеленского сейчас все складывается настолько плохо внутри страны и на внешнем контуре, что сейчас началась фаза активной подготовки его бегства в Израиль. Об этом в интервью Эндрю Наполитано на YouTube-канале заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

Эксперт предположил, что решение об уходе Зеленского будет принимать, конечно, не он сам. Эти договоренности будут достигать Вашингтон и Москва. С самим же главарем киевского режима стоит поговорить кому-нибудь из ЦРУ, и объяснить ему, что игра окончена.

Лучшим местом для побега Макгрегор назвал Израиль, куда уже уехали двое его друзей, укравших на Украине сотни миллионов долларов. Более того, добавил эксперт, Зеленский еврей — так что ни экстрадиция, ни уголовное преследование ему не грозит.

«И это лучшее решение для него. Когда он поехал в Грецию, обсуждалось, что он мог бы просто напрямую уехать из Греции в Израиль. Я полагаю, что его партия на этом окончена», — заключил Макгрегор.

Ранее в России заявили, что если глава киевского режима Владимир Зеленский решит сбежать в Польшу, то его могут экстрадировать оттуда, для него единственным вариантом является Великобритания.

Однако и Туманный Альбион для главаря киевского режима — не вариант. Дело в том, что президент США Дональд Трамп способен запросить его выдачу в качестве свидетеля по делу против демократов.

