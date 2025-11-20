Россиянам назвали причину заболеваемости коклюшем

Причиной роста числа случаев коклюша в мире стало применение бесклеточных вакцин. Об этом KP.RU рассказал заведующий лабораторией генетики бактерий НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ Геннадий Каратаев.
По данным Каратаева, привитый бесклеточной вакциной человек может подхватить коклюшную палочку и носить ее в себе — почти так же, как непривитый. Тогда человек, сам того не зная, активно распространяет инфекцию вокруг себя, особенно среди тех, кто не привит или имеет слабый иммунитет.
«Сейчас уже совершенно очевидно, что рост заболеваемости коклюшем в мире коррелирует с использованием современных бесклеточных вакцин. Оказалось, что они борются лишь с развитием симптомов заболевания, а сам возбудитель размножается в вакцинированном организме практически так же, как и в организме не вакцинированного человека», — пояснил ученый.
Кроме этого, по уточнениям Каратаева, американские исследователи доказали еще один ключевой факт: привитые бесклеточной вакциной обезьяны имели более слабую защиту от бактерий, чем непривитые.
Все эти факторы, как он сказал, и есть основная причина возвращения коклюша.
Эксперт также отметил, что ВОЗ советует странам, которые используют цельноклеточные вакцины вроде АКДС, продолжать их ставить и не убирать из календаря прививок.
