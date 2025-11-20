В Иркутске благоустроили сквер в Первомайском

Раньше на месте сквера были несанкционированные гаражи, а после их сноса — заросший пустырь. Жители вместе с депутатом Василием Донских выдвинули идею благоустройства территории на всероссийское голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проект не стал победителем, но набрал 8628 голосов, заняв пятое место.