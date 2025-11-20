В Иркутске благоустроили сквер в Первомайском

Оценить выполненные работы приехали мэр Иркутска Руслан Болотов, депутат Думы города Василий Донских, глава Свердловского округа Антон Медко и начальник департамента городской среды Елена Юрганова.
Раньше на месте сквера были несанкционированные гаражи, а после их сноса — заросший пустырь. Жители вместе с депутатом Василием Донских выдвинули идею благоустройства территории на всероссийское голосование по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проект не стал победителем, но набрал 8628 голосов, заняв пятое место.
«В рамках экономии, сложившейся по итогам торгов, и по муниципальной программе “Формирование комфортной и безопасной городской среды” в прошлом году мы начали благоустройство этого сквера. Тогда здесь провели озеленение, обустроили пешеходные дорожки, уложили плитку и резинопол, смонтировали наружное освещение, сделали парковочные карманы, установили скамейки, урны и перголы», — рассказала Елена Юрганова.
В этом году работы были продолжены за счет средств местного бюджета. На общественном пространстве появились два больших игровых комплекса, качели, качалки. Установлены камеры видеонаблюдения. Украшением места стала полигональная фигура оленя — это отсылка к произведению «Серебряное копытце» писателя Павла Бажова. Ее изготовили под заказ из зеркальной нержавеющей стали, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
«Замысел подчеркнуть название улицы, на которой расположен сквер, возник при разработке проекта вместе с жителями микрорайона и депутатами. Реализация этого проекта — еще одно подтверждение тому, что коллективная работа и большое желание иркутян сделать свой район лучше, красивее, комфортнее всегда дает положительные результаты», — отметил Руслан Болотов.
Территория передана на содержание МКУ «Городская среда».
«Мы ждали благоустройства этой площадки. Сейчас здесь стало очень здорово. Много детей приходят сюда играть, есть где прогуляться родителям с колясками. Спасибо за воплощение нашей идеи», — прокомментировал иркутянин Михаил Матюшин.