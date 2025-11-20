Трамп пригрозил демократам материалы по делу Эпштейна: их ждет правда о Билле Клинтоне

Рассекреченные материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна прольют свет на деятельность 42-го президента США Билла Клинтона и других демократов. Об этом заявил нынешний глава Дональд Трамп.
Как написал Трамп в Truth Social, Эпштейн был постоянным сторонником Демократической партии и делал пожертвования политикам.
«И был глубоко связан со многими хорошо известными демократами, такими как Билл Клинтон, который путешествовал на его самолете 26 раз», — подчеркнул американский лидер.
В этот список Трамп включил и лидера демократов Хакима Джеффриса, который, по утверждению президента США, запрашивал средства на кампанию у Эпштейна даже после предъявления тому обвинений.
Днем ранее американскй Сенат принял проект с требованием опубликовать материалы по делу Эпштейна.