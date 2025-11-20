Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил демократам материалы по делу Эпштейна: их ждет правда о Билле Клинтоне

Трамп заявил, что файлы Эпштейна вскроют правду о Билле Клинтоне.

Источник: Комсомольская правда

Рассекреченные материалы дела скандального финансиста Джеффри Эпштейна прольют свет на деятельность 42-го президента США Билла Клинтона и других демократов. Об этом заявил нынешний глава Дональд Трамп.

Как написал Трамп в Truth Social, Эпштейн был постоянным сторонником Демократической партии и делал пожертвования политикам.

«И был глубоко связан со многими хорошо известными демократами, такими как Билл Клинтон, который путешествовал на его самолете 26 раз», — подчеркнул американский лидер.

В этот список Трамп включил и лидера демократов Хакима Джеффриса, который, по утверждению президента США, запрашивал средства на кампанию у Эпштейна даже после предъявления тому обвинений.

Днем ранее американскй Сенат принял проект с требованием опубликовать материалы по делу Эпштейна.

Узнать больше по теме
Билл Клинтон: биография, семья и карьера 42-го президента США
Этот 42-й по счету президент США занимал пост главы государства в период с 1993 по 2001 год. В годы его руководства наблюдался экономический рост, снижение уровня безработицы и профицит бюджета. Билл Клинтон также участвовал в международных переговорах, включая урегулирование конфликта на Балканах: собрали главное из его биографии.
Читать дальше