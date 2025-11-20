Поиски семьи Усольцевых не дали результатов: спасатели 2 дня искали их по пещерам

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в ходе повторных поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых обследовали две пещеры общей длиной около 80 метров. Поисковые работы не принесли результатов, сообщает Telegram-канал отряда.
«С 17 по 19 ноября краевые спасатели искали троих пропавших в Партизанском районе. Были обследованы две пещеры протяжённостью около 80 метров и около трёх километров леса и скал. Результатов нет. 19 ноября спасатели вернулись в Красноярск», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин. Спустя некоторое время семья перестала выходить на связь. Активная фаза поисков, в которой участвовало более 1,5 тысяч человек из разных регионов России, была завершена вечером 12 октября.
По факту их исчезновения возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).