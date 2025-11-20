Поиски семьи Усольцевых не дали результатов: спасатели 2 дня искали их по пещерам

Напомним, 28 сентября супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход в урочище Буратинка возле поселка Кутурчин. Спустя некоторое время семья перестала выходить на связь. Активная фаза поисков, в которой участвовало более 1,5 тысяч человек из разных регионов России, была завершена вечером 12 октября.