Восстановлено ежедневное автобусное сообщение с отдаленным селом Омской области

Тарская межрайонная прокуратура Омской области восстановила бесперебойное транспортное сообщение между селом Пологрудово и районным центром. Поводом для проверки стало коллективное обращение жителей населенного пункта, включая участников СВО. Об этом ведомство сообщило 20 ноября.
В ходе проверки установили, что около 1000 сельчан были лишены возможности пользоваться общественным транспортом по четвергам. При наличии двух пассажирских перевозчиков никто из них не предусмотрел рейсы в город Тару на этот день недели, хотя в остальные дни сообщение осуществлялось регулярно. Расстояние между населенными пунктами составляет почти 50 км.
Для устранения нарушения прокуратура внесла представление заместителю главы района.
«Благодаря вмешательству нарушения устранены, теперь каждый день недели жители с. Пологрудово могут на общественном транспорте доехать до районного центра и вернуться обратно», — рассказали в надзорном ведомстве.
