Восстановлено ежедневное автобусное сообщение с отдаленным селом Омской области

В ходе проверки установили, что около 1000 сельчан были лишены возможности пользоваться общественным транспортом по четвергам. При наличии двух пассажирских перевозчиков никто из них не предусмотрел рейсы в город Тару на этот день недели, хотя в остальные дни сообщение осуществлялось регулярно. Расстояние между населенными пунктами составляет почти 50 км.